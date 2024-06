Pożar motocykla w Wąwelnie pod Sępólnem. Motocyklista trafił do szpitala Katarzyna Piojda

Do pożaru motocykla doszło w sobotę, 15 czerwca, na ul. Długiej w Wąwelnie. Jarosław Jakubczak/zdjęcie ilustracyjne

Mężczyzna trafił do szpitala. To po tym, jak jechał motocyklem, doszło do wycieku paliwa i ono się zapaliło. Wypadek wydarzył się w Wąwelnie w powiecie sępoleńskim.