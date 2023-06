Pożar peugeota w centrum Włocławka. Zdjęcia, wideo

Służby zgłoszenie o pożarze w centrum Włocławka otrzymały we wtorek 27 czerwca 2023 roku około godziny 21. Naszą redakcję o pożarze na ulicy Warszawskiej we Włocławku poinformował Sebastian, który przesłał też zdjęcia i wideo z akcji gaśniczej. Przekazał, że doszło do samozapłonu peugeota, tak wynikało z rozmowy z kierowcą samochodu.

Więcej informacji podałst. kpt. Joachim Zefert, dowódca JRG nr 2 z ul. Płockiej we Włocławku.