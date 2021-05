Pożar w Bydgoszczy. Palił się pustostan przy ulicy Chodkiewicza. W środku był bezdomny. "Poszukajcie mojego kolegi. On gdzieś tu jest"

Bezdomny był w pustostanie

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że to był bezdomny. Gdy strażacy wkroczyli do akcji i jednocześnie wkroczyli do budynku, zauważyli gęsty dym, wydobywający się z poddasza. Na zewnątrz tak samo było widać kłęby dymu. W środku znajdował się bezdomny. Był ranny. Ratownicy ewakuowali go i przekazali pod opiekę lekarzy. Bezdomny zdążył jednak powiedzieć, że wewnątrz przebywa jeszcze jego znajomy.