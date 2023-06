Praca wakacyjna 2023 dla młodzieży. Tyle można zarobić w sezonie letnim - sprawdź!

35 złotych za godzinę pracy na polu, 20 zł - w lodziarni, a 8 zł za spacer z psem. Przyglądamy się stawkom dla młodzieży, która popracuje w wakacje.

Niektórzy uczniowie napracują się w wakacje bardziej niż na lekcjach w ciągu roku szkolnego. - Ja u rolnika - mówi 18-latek z gminy Pruszcz (powiat świecki). - Będę razem z kolegami z okolicy zbierał snopki siana i wrzucał je na przyczepę traktora. Na godzinę dostaniemy po 35 zł na rękę. W zeszłym roku to samo robiliśmy. Gospodarz płacił nam 28 zł na godzinę. W tym roku proponował 30, ale powiedzieliśmy mu: "Proszę pana, przecież inflacja jest". Zgodził się na 35 zł. Wiedział, że inaczej nie skompletuje ekipy. Nastolatek i jego koledzy (w wieku od 17 do 19 lat) spędzą na polu przynajmniej sześć godzin dziennie. Czas pracy będzie zależał od pogody. Najwytrwalsi wytrzymają nawet 10 godzin. Co wieczór wpadnie 350 zł dniówki.

Ten rolnik gwarantuje transport busem, wodę do picia, dwie 15-minutowe przerwy na jedzenie oraz nielimitowane na toaletę. Umowy nie gwarantuje. Ona to jednak podstawa. W przypadku pracy wakacyjnej szefowie najczęściej wręczają umowy o dzieło, zlecenie, a jeżeli to praca biurowa, to na zastępstwo. Inne oferty na młodych także czekają, chociażby w lodziarni w Bydgoszczy (20 zł/h netto, rok temu było 17), jako pomocnik animatora w Toruniu (27 zł) i sprzedawca w butiku we Włocławku (25 zł). Małoletni również oferują się do pracy. 16-latka z Bydgoszczy chce zarobić 8 zł na czysto za 20-minutowe wyprowadzenie psa. "To promocja. W roku szkolnym brałabym 10 zł".

200 złotych w pół godziny zarobił 17-letni Michał spod Bydgoszczy. - Trafiło się szybkie zlecenie. Miałem przerzucić drewno opałowe, to znaczy ze stosu drewna przewieźć je na taczce do kotłowni i jeszcze je ułożyć. Chłopak dostaje też inne fuchy, przykładowo kasuje 60 zł za pół godziny koszenia trawy u sąsiadów.

Wysyp ofert pracy wakacyjnej

Wielu młodych w wakacje szuka pracy na dłużej, nawet na całe lato. Ofert w województwie kujawsko-pomorskim nie brakuje, głównie w handlu, gastronomii i rolnictwie. Rzadziej spotykane propozycje też się pokazują. Psi fryzjer ma miejsce dla asystenta. Będzie on pomagał przygotować psa czy kota do wyczesania, kąpieli czy obcięcia pazurków. Salonik oferuje kandydatowi umowę o dzieło oraz 25 zł na rękę na godzinę. Ogólnopolska spółka zatrudnia ochotników (w tym młodzież) do pracy w terenie. Młodzi mężczyźni są preferowani, bo silnym być trzeba. Za rozkładanie sprzętów na przenośnych placach zabaw (takich, z jakich dzieci korzystają podczas festynów) można dostać 38 złotych brutto na godzinę, czyli jakieś 30 zł na czysto. To znowu w ramach umowy o dzieła.

- W przypadku pracowników rolnych, pomagających przy zbiorach owoców lub warzyw oraz przy sadzeniu, przedział wynagrodzeń wynosi od 18 do 25 zł na godzinę netto - informuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service. - Podobne stawki otrzyma osoba w ogrodnictwie, która zajmuje się pracami pielęgnacyjnymi. Właściciel stoiska z truskawkami na targowisku w Toruniu zapłaci 160 zł netto za sześć godzin (lub mniej, o o ile owoce się sprzedadzą). Sklep odzieżowy we Włocławku przyjmie doradcę ds. klienta (w skrócie: sprzedawcę). Przewidywana stawka wynosi 24 zł netto.

Podwyżka pensji planowana

Restauracja w Bydgoszczy proponuje 22,8 zł za każdą przepracowaną godzinę. Od lipca szykuje się podwyżka - 23,50 zł. To nie tyle dobra wola pracodawcy, tylko zmiana przepisów, dotyczących wynagrodzenia. A propos przepisów: młody człowiek znajduje się pod szczególną ochroną i dotyczą go inne przepisy niż dorosłej kadry.

- Pracownik młodociany to osoba, która ma już 15 lat, ale nie przekroczyła 18 - podkreślają w Państwowej Inspekcji Pracy. - Można zatrudnić jedynie młodocianych, którzy ukończyli przynajmniej szkołę podstawową i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociani, którzy nie mają jeszcze 16 lat, mogą pracować maksymalnie sześć godzin na dobę. Tym, którzy ukończyli 16 lat, nie wolno pracować dłużej niż osiem godzin na dobę, bez godzin nocnych i nadgodzin. Poza tym przysługuje im co najmniej 30 minut nieprzerwanej przerwy po 4,5 godzinach wykonywania pracy. Trzeba dostosować warunki pracy nawet do pogody. - Zgodnie z zasadami BHP, mamy prawo do nieodpłatnych zimnych napojów, kiedy na zewnątrz jest powyżej 25 stopni Celsjusza - kontynuuje ekspert Personnel Service. - To niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana na dworze, czy w biurze. Na stronach Głównego Inspektoratu Pracy można znaleźć wykaz wszystkich szkodliwych czynników, np. na budowie będzie to hałas lub pyły przemysłowe. Kiedy nie mamy pewności co do przestrzegania zasad BHP przez pracodawcę, można zadzwonić do PIP.

