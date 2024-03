Pracodawca Pomorza i Kujaw 2023. Najlepsi czekają na nominacje! Mamy formularz zgłoszeniowy

Nominacje do konkursu

Pracodawcy Pomorza i Kujaw to organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, która wspiera integrację, wdrażanie innowacji i zrównoważony rozwój. Co roku organizuje konkurs „Pracodawca Pomorza i Kujaw”. Tym…

Na nominacje do tegorocznej edycji jest czas do 29 marca 2024 roku. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz - JEST DOSTĘPNY TUTAJ - KLIKNIJ!

Do nominowanych firm zostanie przesłane mailowo indywidualne zaproszenie do przedstawienia swoich osiągnięć w ramach formularza informacyjnego - termin przekazania formularza przez nominowaną firmę to 10 maja 2024 roku.