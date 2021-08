Premier Morawiecki: Jak rolnik wyjeżdża orać pole po godz. 23, to ma do tego prawo

Gospodarstwo Andrzeja Zakrzewskiego znalazło się na trasie Mateusza Morawieckiego, który z Grzegorzem Pudą, ministerem rolnictwa odwiedzają rolników i przekonują o zaletach Polskiego Ładu. Premier w swoim wystąpieniu podniósł kwestię pracy rolników nocą. Jak wielokrotnie pisaliśmy, niekiedy prowadzi to do wzywania policji przez sąsiadów i kończy się wystawieniem mandatu.

Rolnik ma prawo pracować nocą. Mój dom, moja twierdza

Mateusz Morawiecki: - Myślę, że mało do kogo pasuje to powiedzenie, tak dobrze jak do polskich gospodarzy, do polskich rolników, na polską wieś.

-Jak rolnik wyjeżdża orać pole po 23:00, po północy, bo taka jest pogoda, bo tak trzeba, to ma do tego prawo. I to jest jego twierdza, to jest jego prawo - podkreślał Mateusz Morawiecki. - Po drugie, to, co robi u siebie, to, co się dzieje u niego, to jest prawo polskiego rolnika. To jest ta filozofia wolności dla polskiej wsi - mówił premier.