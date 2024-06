Prezent dla nauczyciela? Bon za 500 zł do jubilera, voucher do restauracji za 300 i bilety do teatru za 200

21 czerwca 2024 roku - na tę datę czekali prawie wszyscy uczniowie. Tego dnia przypada zakończenie roku szkolnego. Nauczyciele wręczają więc świadectwa ukończenia klasy uczniom, a uczniowie - prezenty nauczycielom w ramach podziękowania. Tzw. po kwiatku, czyli że każde dziecko daje pani lub panu pojedynczy kwiat, stanowi coraz rzadsze rozwiązanie wśród uczniów i przedszkolaków. Czekoladki tak samo przestają się cieszyć popularnością. Uczniowie składają się po kilka, lecz coraz częściej po kilkanaście złotych na upominek dla wychowawcy. Mało kiedy jest to bukiet (albo kosz z kwiatami). Zaczęło się robić na bogato - bon za 500 zł do salonu jubilerskiego, voucher do restauracji za 300 zł i podwójne bilety na przedstawienie teatralne za 200 zł.

Słony rachunek

A propos restauracji: nauczycielka z bydgoskiej szkoły średniej wspomina zeszłoroczny epizod. - Moja klasa podarowała mi talon do realizacji w ekskluzywnej restauracji. Wart był 200 zł. Sama nie poszłabym. Zaprosiłam męża. Zamówiliśmy 2-daniowy obiad i po lampce wina, chociaż jedne z najtańszych pozycji w menu wybraliśmy. W takich eleganckich warunkach nigdy nie jedliśmy. Kelnerzy asystowali, aż nam dziwnie się zrobiło. Skrzypek chodził między stolikami, do naszego też zaszedł. Przypuszczaliśmy z mężem, że będziemy musieli dopłacić za posiłki, ale nie aż 180 zł, a właśnie tyle dopłaciliśmy. Wizyta w restauracji kosztowała nas bowiem łącznie 380 zł. Ja nauczycielka na jednym etacie, mąż-urzędnik szeregowy, nie stać nas byłoby zjeść za prawie 400 zł. Gdyby nie voucher, nie odwiedzilibyśmy tego lokalu.

Dar dla naszej pani

- W kwestii opodatkowania można przyjąć, że jeśli przekazanie prezentu nauczycielowi nie następuje np. w związku ze stosunkiem pracy lub innym łączącym strony stosunkiem cywilnoprawnym, to przekazanie takiego prezentu należy rozpatrywać jako darowiznę podlegającą przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn - informuje Bartosz Stróżyński, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

- Jeśli nabyłeś własność rzeczy lub praw majątkowych na terytorium Polski w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy, to otrzymany przez ciebie majątek podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn - wskazuje Ministerstwo Finansów. - Podatkowi nie podlega jednak otrzymanie darowizny o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku, która wynosi:36120 zł dla osób należących do I grupy podatkowej, 27090 zł dla należących do II grupy podatkowej oraz 5733 zł dla tych, którzy należą do III grupy.

Skoro tak stanowią przepisy, to nauczyciel nie płaci podatku od prezentu na zakończenie roku szkolnego. To dlatego, że z reguły wartość upominków dla nauczycieli nie przekracza 600 zł.