Prezydent Grudziądza odwołał dwóch wiceprezydentów: Różę Lewandowską i Szymona Gurbina

Tak wówczas wybór ten komentował m. in. radny Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Smolarek, a także odniósł się wtedy do zmiany barw politycznych Szymona Gurbina: "Powołanie Róży Lewandowskiej na stanowisko wiceprezydenta Grudziądza traktuję jako ocieplenie wizerunku prezydenta i jego bezpośredniego otoczenia. To dobry ruch Macieja Glamowskiego. Nowa wiceprezydent ceni sobie dialog społeczny. Natomiast jeśli chodzi o wiceprezydenta Gurbina to różnie bywało z dialogiem z ludźmi... W ogóle sytuacja z Szymonem Gurbinem jest zaskakująca, gdyż niedawno jasno określił się politycznie stawiając na Szymona Hołownię. Pytanie...czy prezydent Glamowski jest zainteresowany, aby u jego boku wiceprezydent Gurbin rósł w siłę zmieniając barwy polityczne?"