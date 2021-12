Prezydent Grudziądza ze starostą współtworzą powiatowy transport. Będą korzyści dla grudziądzan i mieszkańców gmin

By przygotowania do uruchomienia powiatowej komunikacji mogły nabrać tempa niezbędne było podpisanie porozumienia pomiędzy powiatem grudziądzkim a miastem Grudziądzem. To było potrzebne, aby móc skorzystać z dopłat Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych, gdyż autobusy powiatowe, będą poruszały się po obszarze miasta Grudziądza. Radni Grudziądza wyrazili zgodę na porozumienie podczas sesji w środę, 1. grudnia. Wstrzymał się od głosu radny Sojuszu Obywatelski Grudziądz, Łukasz Kowarowski.