Prezydent Włocławka musiał przeprosić Jacka Kuźniewicza. Taka była decyzja sądu

Prezydent Marek Wojtkowski, został zobowiązany przez Sąd Okręgowy we Włocławku do sprostowania niezgodnych z rzeczywistością informacji i przeprosin Jacka Kuźniewicza, kandydata na prezydenta Włocławka w wyborach samorządowych w 2018 roku.

Sąd zobowiązał prezydenta Włocławka do przeproszenia Jacka Kuźniewicza

Sąd zobowiązał prezydenta Marka Wojtkowskiego m. in. do opublikowania na swój koszt (przez 7 dni) na internetowej stronie kujawy.info oświadczenia z przeprosinami Jacka Kuźniewicza za naruszenie jego dobrego imienia. Chodzi o wywiad udzielony w Telewizji Kujawy 31 sierpnia 2018 roku (wyemitowany tego samego dnia na wspomnianym portalu). Z wyroku sądu wynika, że słowa, jakie padły w wywiadzie, mogły poniżyć Jacka Kuźniewicza w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu i zajmowanego stanowiska.