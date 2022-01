Ktoś znów grozi śmiercią prezydentowi Włocławka. Sprawę zgłoszono do organów ścigania

Nadawca wiadomości grozi prezydentowi Włocławka śmiercią

- Zamorduję cię, bo znęcasz się nad ludźmi za brak maseczki. Zmuszasz ludzi do noszenia tej szmaty na ryju. Zamorduję cię, bo zmuszasz dzieci do przyjęcia śmiercionki. Nie ma zgody na podawanie dzieciom eksperymentalnej terapii genowej. Jesteś zbrodniarzem i dlatego zasługujesz na karę śmierci za zbrodnie na ludziach. Ja i tak miałem popełnić samobójstwo, dlatego poświęcę się i zabiję najpierw ciebie, a potem siebie – czytamy w wiadomości, która wpłynęła do włocławskiego ratusza.

Sprawa gróźb wobec prezydenta Włocławka została zgłoszona organom ścigania

Prezydentowi Włocławka grożono także w poprzednich latach

Przypomnijmy, że 1 5 stycznia 2019 roku, groźby pod adresem Marka Wojtkowskiego pojawiły się na jednym z portali społecznościowych. Trzy dni później – 18 stycznia 2019 roku – zatrzymano 30-letniego wówczas Błażeja P., mieszkańca Włocławka . Usłyszał zarzuty związane z zamieszczeniem na portalu społecznościowym gróźb karalnych wobec prezydenta, nakłaniania do popełnienia zbrodni i podszywania się pod inną osobę umieszczając wpis w internecie. Trafił do aresztu na trzy miesiące.

Wyrok w tej sprawie zapadł 17 czerwca 2019 roku w Sądzie Rejonowym we Włocławku. Błażej P. został uznany za winnego. Dodajmy, że już na pierwszej rozprawie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za podszycie się pod inną osobę otrzymał wyrok 6 miesięcy, a za groźby pod adresem prezydenta Włocławka - 10 miesięcy. Łączna kara, jaką wymierzył mu sąd, to jeden rok pozbawienia wolności. Czas ten został jednak skrócony o pięć miesięcy, ponieważ mężczyzna przebywał w areszcie od drugiej połowy stycznia do blisko połowy czerwca 20219 roku. Włocławianin musiał pokryć koszty postępowania sądowego oraz koszty poniesione przez prezydenta na pełnomocnika.