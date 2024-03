Proces Składów Węgla.pl. z Bydgoszczy trafił do Warszawy. Wypranych 85 mln zł i lewe faktury

Obrońcy reprezentujący oskarżonych w sprawie dotyczącej spółki Składy Węgla.pl, otrzymali postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Przychylił się do wniosku głównego oskarżonego, Marcina W. i zdecydował, że proces w sprawie, która przed laty elektryzowała między innymi mieszkańców Bydgoszczy, odbędzie się jednak w Warszawie. Powód to względy ekonomiki sądowej.

Ten sam argument był jednak podnoszony wcześniej w odniesieniu do tego, że być może jednostką właściwą do przeprowadzenia procesu byłby sąd w Łodzi. To właśnie na terenie Łódzkiego ma mieszkać największa liczba świadków, którzy będą słuchani w sprawie.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że warszawski sąd okręgowy nie wyznaczył jeszcze pierwszego terminu w procesie. Przypomnijmy, że postępowanie miało się pierwotnie rozpocząć w Bydgoszczy, już w marcu ubiegłego roku. Niemal rok trwały zatem sprawy proceduralne, związane z wyznaczeniem właściwego sądu, który będzie rozstrzygał w sprawie.