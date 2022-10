Procesja fatimska przeszła ulicami Lipna. Było dużo wiernych. Małgorzata Chojnicka

W kościele Wniebowzięcia NMP w Lipnie odbyło się ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Po nim wyruszyła procesja z figurą Matki Bożej, która przeszła do kościoła Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika. Licznie wzięli w niej udział wierni, którzy modlili się i nieśli świece. Każdemu udzielił się ten podniosły nastrój. W procesji nie zabrakło lipnowskich druhów ochotników. Nabożeństwa fatimskie z procesją odbywają się trzynastego dnia miesiąca od maja do października i są przypomnieniem objawień w Fatimie. To odpowiedź wiernych na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej i czynienia pokuty za grzeszników.