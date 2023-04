Prof. Aleksander Araszkiewicz: - Politechnikę Bydgoską stać na taką inicjatywę

Będzie pan profesor współtworzył Wydział Medyczny na Politechnice Bydgoskiej. Co do tego pana zmotywowało?

Do tej współpracy mnie zaproszono, a ja się zgodziłem… Z radością i ogromnym zadowoleniem, że mogę się przydać w budowaniu takiego wydziału. A jednym z bardzo istotnych powodów, dla których – w mojej ocenie - warto angażować się w tworzenie Wydziału Medycznego na Politechnice Bydgoskiej jest to, że w kraju – a co za tym idzie także w regionie - ciągle brakuje kadry medycznej, w tym również lekarzy. Pod tym względem, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, jesteśmy na samym końcu. I to jest powód, dla którego warto na taką inicjatywę postawić.

Rozumiem, że podpisuje się pan też pod tym, że Bydgoszcz powinna mieć – docelowo - własną Akademię Medyczną?

Jeśli chcę współpracować z Wydziałem Medycznym na Politechnice Bydgoskiej, to jak najbardziej godzę się z takim myśleniem. Niewiele osób o tym wie, że jeden z twórców Akademii Medycznej w Bydgoszczy – niestety, nieżyjący już prof. zw. dr hab. Adam Bilikiewicz, słynny psychiatra, pierwszy kierownik Kliniki Psychiatrii w Bydgoszczy, jeszcze wówczas Filii Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1975-1984 i dziekan II Wydziału Lekarskiego Filii AMG w Bydgoszczy, w latach 1981-1984, zarazem mój mentor - mówił mi często, a byliśmy ze sobą zaprzyjaźnieni, że w miejscu, gdzie jest teraz Politechnika Bydgoska powinna powstać Akademia Medyczna. Właśnie w tym miejscu… Czyli teraz, w pewnym sensie wraca ta idea – jak widać, nie tylko prof. Bilikiewicza – do miejsca, gdzie się to wszystko zaczęło.