Prof. Araszkiewicz: - Do wypalenia zawodowego prowadzi zarówno postawa pracownika, jak i pracodawcy

U coraz większej liczby osób na świecie diagnozuje się wypalenie zawodowe, stąd też w 2019 roku WHO uznało je za chorobę i wpisało na listę zaburzeń psychicznych...

Zgadza się. WHO uznało, że sytuacja w miejscu pracy, związany z nią stres, może bardzo destrukcyjnie wpływać na stan zdrowia pracowników i że w wielu przypadkach - co potwierdzają też moi pacjenci - praca zbyt mocno obciąża stan zdrowia zatrudnionych, stąd taka decyzja. Chodzi zarówno o obciążanie zdrowia psychicznego, jak i somatycznego... Co ciekawe, na świecie to wypalenie zawodowe, z angielska professional burnout, jest traktowane jako choroba. Natomiast w Polsce dalej posiłkujemy się tylko tą międzynarodową klasyfikacją, że wypalenie zawodowe to jedynie zdrowotne zaburzenie. A termin nie jest wcale taki nowy, bo po raz pierwszy tego określenia użył w 1974 roku amerykański psychiatra Herbert Freudenberger. Jednocześnie wskazał, że aby mówić o wypaleniu zawodowym, musi być spełnionych kilka faz.

Na świecie wypalenie zawodowe, z angielska professional burnout, jest traktowane jako choroba. Natomiast w Polsce dalej posiłkujemy się tylko tą międzynarodową klasyfikacją, że wypalenie zawodowe to jedynie zdrowotne zaburzenie - mówi w rozmowie z "Gazetą Pomorską" prof. Aleksander Araszkiewicz, konsultant wojewódzki ds. psychiatrii. Tomasz Czachorowski

Jakich?

Najpierw pojawia się taka potrzeba udowodnienia, że osoba na pewno sobie w pracy poradzi, stąd też pracuje ona jak najwięcej. I coraz ciężej... Jednocześnie zaniedbuje własne potrzeby, bo praca staje się dla niej najważniejszym elementem. Ważniejszym, niż cokolwiek do tej pory w życiu i to powoduje kolejną fazę, to jest zmianę systemu wartości. Czyli - po euforii - praca staje się... bezsensowna a ludzie, którzy ją otaczają - bezwartościowi. Bardzo często o takich zachowaniach słyszę od moich pacjentów, którzy mówią: "Przychodzę z pracy do domu i warczę na żonę, warczę na dzieci". Jest to takie przenoszenie tych negatywnych emocji, które są związane z obciążającą pracą, na relacje z najbliższymi. Następuje jak gdyby zaprzeczenie rzeczywistości, czyli tego, co się z daną osobą dzieje. Aż wreszcie pojawia się potrzeba wycofania z jakichkolwiek międzyludzkich relacji i wypełnia ją wewnętrzna pustka, takie myślenie, że "nic mnie już nie obchodzi". I nic nie cieszy tak, jak do tej pory. Za to wkrada się lęk a w konsekwencji pojawia się depresja. Nawet samobójcze myśli. Podsumowując, według koncepcji prof. Christiny Maslach, psycholog z Uniwersytetu Kalifornijskiego, o wypaleniu zawodowym można mówić, gdy u osoby pracującej zauważa się jednocześnie trzy z wymienionych elementów: fizyczne i emocjonalne wyczerpanie, czyli obniżenie nastroju oraz depersonalizacja i subiektywne obniżenie oceny własnych dokonań.