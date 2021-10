Prof. Dariusz Jaskulski o uprawie bezorkowej. Czy taki system jest dla każdego?

- Każdy medal ma dwie strony, a każdy przysłowiowy kij ma dwa końce - wskazuje prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski pytamy o systemy uprawy roli. - Gdybyśmy sięgnęli do prehistorii, to wtedy pługa nie było - przypomina naukowiec. - Pierwsze próby uprawy gleby poprzez jej spulchnianie to była uprawa bezorkowa.