Prof. dr hab. Arkadiusz Jawień: - Wykonujemy procedury, które rzeczywiście ratują chorym życie

Panie profesorze - 14 grudnia, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chirurgii naczyń, otrzyma pan tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu…

To jest najwyższy tytuł akademicki, jaki naukowiec może otrzymać więc Doktor Honoris Causa jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem. Zarówno mojej osoby, jak i mojej pracy. Również tych wszystkich, którzy mi w życiu towarzyszyli i wspierali. Powiedzmy sobie uczciwie - w dzisiejszych czasach człowiek nie jest w stanie wygenerować samodzielnie takiego potencjału, który wyniesie go aż tak wysoko. To wyróżnienie jest dla tych wszystkich, którzy pomagali mi w pracy, którzy mnie uczyli. To są moi rodzice, moja rodzina - bez nich dzisiaj nie byłoby mnie tu, gdzie jestem i nie miałbym możliwości dostąpić tego zaszczytu. Myślę tu także o moim promotorze prof. dr hab. Zbigniewie Krasińskim z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który moją kandydaturę zgłosił i później gorąco popierał w tym całym procesie. To grono ludzi jest bardzo szerokie. Ludzi bardzo mi życzliwych. To ogromne wyróżnienie, daje taki dobrostan duszy i ciała. I jest potwierdzeniem myślenia: „OK - tego czasu nie zmarnowałem”. Nie przepłynął mi on między palcami, tylko został właściwie wykorzystany. Bogu niech będą dzięki, że na mojej drodze takich wspaniałych ludzi postawił!