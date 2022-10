Prof. Jan Styczyński ze szpitala Jurasza w Bydgoszczy: - Bez dawcy nie ma transplantacji Grażyna Rakowicz

prof. dr hab. n.med. Jan Styczyński, kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr Jurasza w Bydgoszczy. nadesłane Zobacz galerię (2 zdjęcia)

- Gdy do danej osoby zadzwoni telefon z konkretnym zapotrzebowaniem, to często ten potencjalny dawca zaczyna mieć wątpliwości typu: „Czy to pobranie szpiku będzie bolało?” lub „Co będzie się ze mną w ogóle działo?” I w tym momencie, ja jako lekarz, ale i dawca tego szpiku mogę – z pełną odpowiedzialnością i świadomością powiedzieć, że zabieg ten jest bardzo bezpieczny- mówi prof. dr hab. n.med. Jan Styczyński, kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr Jurasza w Bydgoszczy.