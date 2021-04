Program Babcia Plus - proponowane zasady. Nowe dodatkowe świadczenia dla starszych osób

Na jakich zasadach miałby działać program wsparcia dla dziadków? Podobnie, jak sztandarowe świadczenie PiS, czyli Rodzina 500 plus.

Podoba się tobie pomysł programu Babcia Plus?

Babcia Plus - tak obecnie działa program na Węgrzech

Na Węgrzech świadczenia w stylu "Babcia Plus" nie można łączyć z praca i emeryturą. Matka wracająca do pracy może swój zasiłek "przekazać" babci lub dziadkowi, czyli osobie, która będzie sprawować opiekę nad dzieckiem. Wysokość takiego zasiłku jest uzależniona od zarobków rodzica, lecz maksymalnie mógłby wynosić może ok. 3000 złotych miesięcznie.

Nie wiadomo dokładnie, w jakim kształcie program mógłby zostać wdrożony w Polsce. Sam pomysł, by opiekę w niektórych przypadkach przejęli dziadkowie, nie jest z założenia zły, ale nasuwa się tu wiele pytań. Pojawiła się także myśl, alby rodzice mogli przekazać takie świadczenia także starszym osobom spoza rodziny, którzy chcieliby zaopiekować się ich dzieckiem.