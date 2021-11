Projekt budżetu na 2022 rok gminy Sępólno z deficytem. Jakie inwestycje zaplanowano?

Gmina Sępólno sporządziła projekt budżetu na 2022 rok. Prognozowane dochody kształtują się poziomie 88 mln 340 tys. zł. Z kolei wydatki mają sięgnąć 89 970 tys. zł. To oznacza, że przyszłoroczny budżet zapowiada się z deficytowy. Wyniesie on 1,6 mln zł.

- Od połowy roku nie planujemy dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem „500 plus”, ponieważ to zadanie przechodzi do ZUS-u. Natomiast, niestety, będziemy podwyższać podatki lokalne o 5 procent ze względu na inflację i rosnące koszty energii i paliw. To wszystko ma bowiem przełożenie na nasze wydatki – zapowiada burmistrz Waldemar Stupałkowski.