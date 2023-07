Zła wiadomość dla kierowców, liczących na skorzystanie z przeprawy za pośrednictwem promu Flisak, kursującego na linii Solec Kujawski-Czarnowo.

- Ze względu na spadający poziom Wisły, z przeprawy promowej pomiędzy Solcem i Czarnowem, obsługiwanej przez firmę Techno Marine, mogą korzystać wyłącznie pasażerowie oraz rowerzyści - informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w komunikacie, wydanym 9 lipca (niedziela).

Rozkład rejsów promu można znaleźć w zakładce "Kursowanie promu" w serwisie dla kierowców na www-zdw-bydgoszcz.pl.

Historia się powtarza: 13 czerwca br. prom Flisak w ogóle przestał kursować, a kilka dni wcześniej prom kursował, ale nie zabierał samochodów. To było również spowodowane niskim stanem rzeki. 17 czerwca sytuacja wróciła do normalności i prom znowu ruszył bez ograniczeń. To dlatego, że wzrósł stan wody na Wiśle.