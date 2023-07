Promocja województwa na lotniczej trasie Kraków - Bydgoszcz - Kraków

Loty z Krakowa do Bydgoszczy i z powrotem były zawieszone na okres zimowy. W połowie czerwca znów można latać na tej trasie.

Jak przyznaje rynek lotniczy.pl, w ramach Promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych, na krajowej trasie lotniczej z i do Bydgoszczy, PLL LOT (portal podaje, że to jedyny oferent w przetargu), ma wykonać 39 rotacji, a więc 78 lotów. Przewoźnik - podajemy za portalem lotniczym - miał zaoferować za promocję regionu 2 062 710 zł. Wynika z tego, że do jednego fotela Urząd Marszałkowski dopłaci 322,50 zł.