Promocje w popularnym dyskoncie w Bydgoszczy. Nowa cena byłą taka sama jak wcześniej

Młody mężczyzna w zeszłym tygodniu robił zakupy w dyskoncie na bydgoskim Czyżkówku. W dziale nabiał natknął się na ponoć okazję. - Nowa cena masła, ta z dopiskiem „Teraz taniej”, wynosiła 5,76 zł. Pod spodem widać było jednak poprzednią cenę. Była identyczna. Zapytałem obsługę sklepu, na czym polega wyjątkowość tej oferty. Wyjaśnienia nie dostałem.

W piątek rano wysłaliśmy pytania do biura prasowego sieci sklepów. Do wczoraj do godz. 16.15 odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Dzwoniliśmy do rzecznika, ale nikt ani nie odebrał, ani nie oddzwonił.

Klient musi wiedzieć, jaka była poprzednia cena. To wynika z przepisów. Przypominamy: na początku bieżącego roku sprzedawcom doszedł dodatkowy obowiązek. - Od stycznia 2023 r. przedsiębiorcy, którzy organizują obniżki, muszą informować o najniższej cenie z 30 dni poprzedzających promocję - zaznacza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Przepis ma zapobiegać żonglerce cenami, czyli podwyższaniu ich tuż przed wyprzedażą.