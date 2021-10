Protest w Brodnicy w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. "Ja zostaję w Unii Europejskiej" - napisano na banerach. Zdjęcia KAK

Protest w Brodnicy zorganizowano na Dużym Rynku Karina Knorps-Tuszyńska

W niedzielę, 10 października o g. 18 tak jak w wielu miastach w Polsce tak też w Brodnicy na Dużym Rynku zorganizowano protest. Był on odpowiedzią na apel Donalda Tuska, który do demonstracji zaprosił osoby, które chcą, aby Polska została w Unii Europejskiej, a po tym, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, 7 października, że niektóre zapisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją uważają, że jest to jednoznaczne z tym, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do zakończenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Brodniczanie, którzy nie chcą się na to zgodzić, przyszli na Duży Rynek.