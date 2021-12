Protest w Świeciu po nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

W piątek Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Ustawa określana jest przez media jako "lex TVN" . Teraz ustawa trafi na biurko Prezydenta RP . Protestowi towarzyszy apel do Prezydenta RP, aby zawetował kontrowersyjną ustawę.

Inicjatorem protestu w Świeciu był Tadeusz Pogoda, były burmistrz Świecia, a obecnie radny Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego. - Kiedy zobaczyłem, że w całym kraju organizowane są protesty, zdecydowałem się napisać post w mediach społecznościowych. Chcę swoimi odczuciami podzielić się z mieszkańcami Świecia. Chcemy, aby wolne media przekazały światu, że w Świeciu też są ludzie, którzy nie zgadzają się z takim stanem rzeczy – mówił w niedzielę na Rynku Tadeusz Pogoda. - W przeszłości czerpaliśmy informację z „Wolnej Europy” i „Głosu Ameryki”. Teraz źródłem informacji był TVN. Jeśli się go nam odbierze, to wrócimy do tamtych czasów - dodał.