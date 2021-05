Prowadzicie własny biznes? Sprawdźcie, czy możecie ubiegać się o wsparcie z Tarczy 9.0

- Od 4 maja najpóźniej do 30 czerwca w ramach najnowszej Tarczy 9.0 przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 roku. Nadal będzie można uzyskać zwolnienie ze składek za grudzień, styczeń i luty o ile będą spełnione nowe określone warunki. O wsparcie będą mogli wystąpić m. in. przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, taksówkarze, salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych

Warto dodać, że przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać również świadczenie postojowe - od jednego do maksymalnie pięciu razy. Co istotne, liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o świadczenia już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (z 19 grudnia 2020 roku i 26 lutego 2021 roku). Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zniesiony zostanie stan epidemii.