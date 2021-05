Szpital we Włocławku nie przyjmuje pacjentów do niektórych oddziałów. Powód? Brak wolnych łóżek

- W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zgodnie z przepisami, posiadamy siedem stanowisk do obsługi pacjentów, natomiast przy ogromnej ilości przypływu pacjentów nie jesteśmy w stanie ich szybciutko obsłużyć. Lekarzy mamy od dwóch do trzech. Personelu jest sporo, natomiast każdy pacjent wymaga diagnostyki i bardzo intensywnego postępowania w dziale ratunkowym. Nie wystarczy kilka minut, żeby potwierdzić wszystko, co się dzieje. Pacjent musi trochę tam pobyć. W momencie, kiedy przychodzą następni, to nie mamy szans, żeby w jakikolwiek sposób diagnostykę przeprowadzić i cokolwiek pacjentowi powiedzieć. Część pacjentów jest wypisywana do domu po dokonaniu diagnozy. Niestety jest to cały czas sytuacja związana z brakiem dostępu do świadczeń dla osób niezakażonych i trwającej od iluś już miesięcy blokady dostępu do świadczeń zwykłych