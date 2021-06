Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 w Baruchowie coraz bliżej. Będzie prowadzona etapami

Włocławek. Nowy dworzec we Włocławku wybuduje Budimex z Warszawy

Także o niedrożne rowy przydrożne, z których woda opadowa przy intensywnych ulewach wylewa się i zalewa nawierzchnię drogi. A to przekłada się w oczywisty sposób na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Kilka dni temu wpłynęła odpowiedź marszałka województwa Piotra Całbeckiego na apel radnych gminy Baruchowo. Wynika z niej, że po zmianie przez sejmik województwa "Wieloletniej prognozy finansowej" zarząd województwa przeznaczył na to zadanie 26, 175 mln złotych - ponad 13 mln złotych w tym roku, i kolejne ponad 13 mln złotych w roku przyszłym.

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy okazało się jednak, że dokumentacja wymaga aktualizacji lub wydłużenia ważności warunków z gestorami sieci Orange i Energa. Jeśli wydane zostaną nowe warunki, pozwoli to na uaktualnienie przygotowanej dokumentacji projektowej. Ale to nie jedyna niedogodność.

Czy konieczne będą korekty do gotowego już projektu?

- Dodatkowym utrudnieniem mogą być sugestie władz miasta Kowal - pisze marszałek. Chodzi o zgłoszone uwagi dotyczące braku zjazdów do posesji, zastosowaniu krawężników kamiennych zamiast betonowych czy konieczności pozostawienia miejsc postojowych przy ulicy Piłsudskiego. - A to wiąże się z kolejną analizą pod kątem regulacji prawnych i projektowych, tym samym wprowadzenia korekt do gotowego już projektu - podkreśla marszałek.