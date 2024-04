Przebudowa mostu nad Kanałem Noteci. Mieszkańcy okolicznych miejscowości są przeciwni

Nowa droga uprzykrzy życie mieszkańcom

Pani Daria i wszyscy członkowie stowarzyszenia uważają, że przyczyni się to do spadku wartości nieruchomości o charakterze jednorodzinnym.

- Ten most i przebudowa drogi powiatowej łączącej Bydgoszcz z Nakłem nad Notecią otworzą nieograniczone możliwości dla transportu ciężarowego. A przecież w Lisim Ogonie istnieją już rozlegle magazyny. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że strefa przemysłowa rozbuduje się, co negatywnie wpłynie na nasze życie, mieszkańców tej miejscowości i okolicznych – mówi nam Daria Włodarczyk ze Stowarzyszenia Stop Tirom.

Progi na przejściach nie będą zachętą dla tirów

Jego zdaniem, a wbrew stanowiska członków stowarzyszenia „Stop tirom”, zmodernizowana droga nie wpłynie na zwiększenie ruchu ciężkich pojazdów z dwóch powodów: nic mu nie wiadomo o planach rozszerzenia strefy magazynowej w Lisim Ogonie (na wschodnim brzegu Noteci), wyniesione przejścia dla pieszych nie będą stwarzały zachęty dla kierowców tirów, a wręcz przeciwnie.

Wspomniana przebudowa mostu do nośności 50 ton jest konieczna także z dwóch powodów: ekspertyzy budowlane wskazują na jego nie najlepszą kondycję (co w perspektywie ok. 10 lat wymagałoby zamknięcia przeprawy), dwa – mosty są sukcesywnie przebudowane do większej nośności ze względu na sytuacje kryzysowe, konieczność przejazdu konwojów wojskowych.

W połowie 2025 roku starostwo powiatowe w Bydgoszczy, które jest głównym inwestorem drogi (gmina Białe błota ma zabezpieczone pieniądze na budowę ok. 5,5 -kilometrowego ciągu pieszo-rowerowego), planuje zakończenie projektowania. Całą droga, podzielona na cztery zadania, ma powstać w 10 lat.