Do roku 2026 potrwa wykonanie projektu technicznego, potem wykonawca złoży do wojewody wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Jeśli do tego czasu będę wojewodą, to będzie to dla mnie priorytet – zapewnił Michał Sztybel. Dodał, że prace budowlane powinny potrwać do roku 2028.