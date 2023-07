Przed nami niedzielna gra o zwycięstwo w ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023. Fantastyczna rywalizacja!

Tego w tym sezonie jeszcze nie było. Harmonogram spotkań turnieju głównego ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023 na cały dzień szedł według planu tylko na początku. Później rządziła w nim już tylko siatkówka i kolejne spotkania kończone w tie-breakach. Zacięta rywalizacja i walka do końca o każdą piłkę - to wszystko decydowało o niezwykle długich starciach i niezwykle wyrównanym poziomie całego turnieju. - Takiego turnieju jeszcze nie graliśmy w tym sezonie. Nie pamiętamy chyba nawet takiego, by różnice godzinowe były tak duże i trzeba było grać praktycznie mecz po meczu bez odpoczynku. Czasami pojedyncze przypadki się zdarzały, a tu takich spotkań jest bardzo dużo - wymieniały się opiniami po sobocie zawodniczki.

Zarówno siatkarze, jak i siatkarki zapewnili taki poziom rywalizacji. Dodatkowo wspaniałą atmosferę tworzyli kibice, co tylko potwierdziło niepodważalną pierwszą pozycję całego wydarzenia wśród innych krajowych turniejów siatkówki plażowej. - To dla nas bardzo ważne, by wszystko w naszym turnieju było dopięte na ostatni guzik. W tym roku wszystko złożyło się w tę najlepszą stronę. Pogoda, kibice, poziom gry, a także my staraliśmy się wszystko przygotować tak, by wszyscy byli zadowoleni - przyznał organizator ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023 Piotr Skiba.