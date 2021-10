Przed nami ostatni w tym roku Otylia Swim Cup. Młodzi pływacy będą rywalizować w Szczecinie

To trzecie zawody w tym roku. Wiosną młodzi zawodnicy mieli okazję do rywalizacji w Lublinie oraz Toruniu.

– Zgłoszonych do zawodów uczestników było więcej, ale rosnąca liczba zachorowań na Covid-19 zmusiła niektóre kluby do wycofania uczestnictwa dzieci ze szczecińskiej imprezy. Jest nam bardzo przykro z tego powodu, ale bezpieczeństwo uczestników jest absolutnym priorytetem – mówi Otylia Jędrzejczak, której fundacja zorganizowała zawody.

W Szczecinie wystartują dzieci i młodzież w wieku od ośmiu do piętnastu lat, zrzeszone w Polskim Związku Pływackim. Zawodnicy rywalizować będą w sześciu kategoriach wiekowych na dystansach od 50 do 200 metrów w stylach dowolnym, klasycznym, motylkowym i grzbietowym. Na najlepszych, jak co roku, czekają puchary i przepiękne medale. Zawodnicy otrzymają też bogate pakiety startowe, ufundowane przez przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. Aqua Wave, HMS fitness i City Motors Gdańsk.