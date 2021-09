Przed nami ostatnie już dożynki tego lat. Zabawa czeka w Koronowie i Ciężkowie Maja Stankiewicz

W większości gmin uroczystości dożynkowe już się odbyły. W najbliższy weekend ostatnia okazja, by w powiatach: nakielskim i bydgoskim wziąć udział w takiej imprezie. Dla samorządów to także szansa, by się zapromować.