Przed nami wielki finał turnieju o Puchar Małgorzaty Glinki 2022

Już od najbliższego piątku, w Łebie i w Lęborku, rozgrywany będzie pierwszy, historyczny turniej minisiatkówki w kategorii dwójek, trójek i czwórek, dziewcząt i chłopców. W sumie na zawody przyjedzie ponad 350 młodych siatkarek i siatkarzy z całej Polski. Rywalizować będą w trzech halach w Lęborku oraz w jednej w Łebie.

– To było jedno z moich marzeń, by zorganizować duży, kilkudniowy turniej dla dzieci i młodzieży z naszej akademii – mówi Małgorzata Glinka, dwukrotna mistrzyni Europy. – Jestem wzruszona, że to się dzieje i udało nam się po raz pierwszy zorganizować tak duże zawody. Mam nadzieję, że to pierwszy krok i uda nam się je jeszcze rozwijać. Uważam, że to bardzo ważne, by nasze kluby z każdego województwa miały szansę rywalizować ze sobą, wymieniać się umiejętnościami i przede wszystkim integrować się – mówi siatkarka, która w środę 28 września była wraz z koleżankami specjalnym gościem na meczu mistrzostw świata Polska – Korea. Złotka Andrzeja Niemczyka zostały uhonorowane, bowiem dokładnie w środę minęło 19 lat od zdobycia pierwszego, historycznego złota mistrzostw Europy w 20023 roku. Od tego momentu zaczęła się medalowa droga polskiej siatkówki w XXI wieku. – To była miła uroczystość, teraz jednak skupiam się na naszym turnieju, mam nadzieję że wszyscy wyjadą z niego zadowoleni – dodaje.