Jakie będą tegoroczne zbiory? To jak zwykle okaże się, gdy ziarno już będzie wymłócone przez kombajny. Jeden z rolników z Mazowsza uważa, że to, ile jest kukurydzy w Polsce i jakie są plony, nie ma znaczenia w odniesieniu do ceny. "Kuku jest ładna i jest dużo, nawet bardzo dużo, a cena będzie najlepsza w historii". Inny studzą: "Zobaczymy, jak się sezon zacznie".

Co zdaniem rolnika ma wpływ na cenę? "Zapotrzebowanie między innymi przez to, że qq idzie na spirytus, słabe plony zbóż i inne czynniki, dzięki którym qq jest potrzebna. Są branże, gdzie qq wyparła inne surowce, bo było jej dużo i była tania. Dziś drożeje wszystko z dnia na dzień i po sezonie jak sucha dojdzie do 120-130 zł to nie będę zdziwiony". W jego opinii cena w sezonie 2021/2022 będzie dobra, warto suszyć i przechowywać.