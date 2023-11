Przedszkolaki z Włocławka zapraszają na świąteczny spektakl. Przyjedzie też święty Mikołaj

- Przedszkole Publiczne nr 9 im. Akademia Przedszkolaka we Włocławku podejmuje się niesamowitej inicjatywy dla mieszkańców Włocławka, bowiem w dniu 13 grudnia na scenie Browaru B o godzinie 15:30 wystawią bezpłatny spektakl świąteczny „ Magiczne chwile” w wykonaniu dzieci chodzących do przedszkola oraz zaproszonego chóru ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Włocławka i chóru „Maczki „ z Lipna. Na scenie wystąpi także mody uczestnik programu „The Voice Kids” – informuje Przedszkole Publiczne nr 9 we Włocławku.