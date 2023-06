Przedwakacyjne Kino Kobiet w Heliosie w Bydgoszczy. Będzie klimatyczny film "Houria" i inne atrakcje

Zbliża się środa, a jedna środa w miesiącu to w przypadku pań wieczór, spędzony w kinie Helios przy ul. Fordońskiej 141 w Galerii Pomorskiej. Tym razem zaplanowano go na 21 czerwca 2023. Pokaz Kina Kobiet rozpocznie się o godz. 18.00, ale warto być już od godz. 17.15 i spotkać się w większym gronie. W czerwcu zapraszamy panie w strojach niebieskich lub chabrowych (chociaż to nie jest wymóg).

- Zagramy film "Houria" z genialną Lyna Khoudri - mówią w bydgoskim kinie Helios. - Najnowszy film algierskiej reżyserki Mounii Meddour to poetycka opowieść o kobietach, przezwyciężeniu straty i traumy poprzez taniec oraz o poczuciu siostrzanej wspólnoty.

Szykują się konkursy, a w nich nagrody. To m.in. vouchery na usługę pośrednictwa przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości od biura JAWA Nieruchomości, wakacyjny kurs językowy od szkoły Dobra Szkoła Językowa (dostępne języki: angielski, niemiecki i hiszpański), voucher na loże VIP z wódką i napojem od klubu Ava 3.0, vouchery od salonu Strefa Kobiety - wypożyczalnia sukienek na wypożyczenie stroju wieczorowego wraz z makijażem, sesja coachingowa.