Przejścia dla pieszych w Grudziądzu. Które są niebezpieczne? Niektóre zostaną doświetlone, a inne wyposażone we wzbudzany system

Podczas spotkania naczelnik grudziądzkiej "drogówki" przedstawił też statystyki za ubiegły rok. Wynika z nich, że w 63 wypadkach rannych zostało 70 osób, a zginęły 4. Ofiary to piesi. Oprócz wspomnianego przejścia dla pieszych przy Groblowej 14, podkomisarz Manuszewski wymienia też inne "zebry", które w ocenie funkcjonariuszy należą do niebezpiecznych. Wśród nich m.in:

Przypomnijmy, że jednym z niebezpiecznych przejść dla pieszych było znajdujące się w ciągu ulicy Bora-Komorowskiego . Zostało ono w 2016 roku wyposażone w tzw. inteligentny system wzbudzanej sygnalizacji (przyp. red. jeśli zbliża się do niego pieszy automatycznie zaczyna pulsować pomarańczowe światło, które z daleka dostrzega kierujący pojazdem i zwalnia). - Zdało to egzamin, gdyż od tego czasu nie notowano tam niebezpiecznych sytuacji - podkreśla Łukasz Rządkowski z Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu.

- Wytypowaliśmy również przejścia dla pieszych, które zostaną doświetlone - dodaje Łukasz Rządkowski. - Będzie to wspomniane przez policję, przy ul. Groblowej 14, a także między innymi przy ul. Kalinkowej na wysokości przedszkola oraz przy basenie.

Tomasz Smolarek, radny KO i przewodniczący komisji bezpieczeństwa także wskazywał możliwość stworzenia tymczasowego przejścia dla pieszych na wysokości ul. Kalinkowej 24-26 w związku ze wzmożonym ruchem na tym trakcie w czasie wyłączenia ul. Chełmińskiej z ruchu. - Przygotowujemy propozycję w którym miejscu można byłoby zlokalizować takie przejście, ale mamy wątpliwości czy nie stworzy to większego niebezpieczeństwa i będzie powodowało kolizje, ale pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu - zapewnia Łukasz Rządkowski z ZDM-u.

Samochód uderzył w drzewo na ul. Czarnieckiego. Jedna osoba trafiła do szpitala

Konkluzją był wniosek radnych skierowany do prezydenta Grudziądza, Macieja Glamowskiego aby podjął działania zmierzające do przywrócenia fotoradaru przy ul. Hallera oraz montażu go przy ul. Warszawskiej na odcinkach wskazanych przez policję.