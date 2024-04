Przemysław Bochat: - Rosyjskie zboże to wielkie zagrożenie, ale w Europie często wygrywa polityka

Co przede wszystkim trzeba zrobić, by pomóc producentom zbóż?

- Zamknąć wschodnią granicę, żeby zboże spoza UE nie wpływało do Europy, a dopiero później wznowić rozmowy dotyczące możliwych rozwiązań dla zachowania stabilnych cen zbóż.

5 kwietnia br. podczas spotkania w resorcie rolnictwa Przemysław Bochat, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych mówił m.in. o postulacie dołączenia producentów kukurydzy do rozporządzenia o wsparciu producentów zbóż. Czesław Siekierski, minister rolnictwa, zwrócił uwagę, że rozporządzenie dotyczące dopłat do sprzedanego zboża jest już w trakcie procedowania, a propozycja zmiany tego dokumentu oddaliłaby w czasie wejście jego w życie. - Minister dodał także, że dopłaty do kukurydzy są aktualnie realizowane – mówi Przemysław Bochat. - Jednak to właśnie kukurydzy wjechało do naszego kraju najwięcej. Poza tym np. 500 zł pomocy do hektara to nie to samo co np. 300 zł do tony, (bo to może dać ok. 2000 zł wsparcia w przeliczeniu na hektar). Teraz bardzo ważne jest, by jak najwięcej ziarna opuściło Polskę oraz Unię Europejską i trafiło np. do Afryki. Będziemy obserwowali jak przebiega zdejmowanie nadwyżek zbóż z rynku.