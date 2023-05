Przestępstwa w mundurze. W 2022 roku zarzuty usłyszało 251 policjantów

Najnowszy raport Biura Spraw Wewnętrznych obrazujący sytuacje związane z występowaniem przez policjantów przeciwko prawu dotyczy lat 2022 i 2021. Wynika z niego, że w ubiegłym roku najwięcej zarzutów postawiono mundurowym tej formacji w związku w przestępstwami przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych. Było ich 1171, czyli o 2018 niż w roku poprzednim. To głównie - jak informuje BSWP - "czyny o charakterze korupcyjnym".

Policja ma ofertę dla przestępców. To darmowy powrót do domu

Druga kategoria przestępstw pod względem ilości zarzutów dotyczyła czynów zabronionych popełnionych przeciwko mieniu. W 2022 r. przedstawiono ich 66. Tym samym odnotowano spadek tego rodzaju przestępstw w stosunku do roku 2021 (127 mniej). Według danych BSWP na dalszym miejscu uplasowały się przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,. W 2022 roku policjanci usłyszeli 60 takich zarzutów.

Kiedy stróż prawa wchodzi w narkobiznes

W 2020 roku największa liczba zarzutów przedstawionych funkcjonariuszom policji dotyczyła przestępstw przeciw działalności instytucji państwowych i samorządowych. Ukształtowała się na poziomie 317 zarzutów i widoczna była tendencja wzrostowa w stosunku do 2019 roku, bo rozpoczęto 72 nowe postępowania. [b]W tej kategorii większość stanowiły czyny o charakterze korupcyjnym, w tym przyjmowanie korzyści majątkowych od uczestników ruchu drogowego w zamian za odstąpienie od czynności służbowych, czy fałszowanie dokumentacji służbowej dotyczącej zdarzeń drogowych.

W 2022 roku 15 funkcjonariuszom Policji przedstawiono 25 zarzutów popełnienia przestępstw związanych z narkotykami. W roku poprzednim takich podejrzeń było więcej, bo stały się podstawą do postawienia 48 zarzutów 18 policjantom. W minionym roku BSWP zrealizowało dwie duże sprawy narkotykowe, w których w charakterze podejrzanych pojawili się policjanci.

- Jedna z nich dotyczyła wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków farmaceutycznych z naruszeniem przepisów prawa farmaceutycznego przez zorganizowana grupę przestępczą, w skład której wchodziło dwóch policjantów i 7 osób cywilnych - dowiadujemy się w BSWP. - Jednemu z funkcjonariuszy prokuratura postawiła zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą,

natomiast drugiemu z nich zarzut udziału w przedmiotowej grupie.

Druga sprawa dotyczyła "wytwarzania i przerabiania środków psychotropowych oraz wprowadzania do obrotu znacznych

ilości środków psychotropowych i substancji psychoaktywnych". Do tego postępowania zatrzymano policjanta i osobę cywilną, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W wyniku podjętych czynności ujawniono na terenie RP dwa laboratoria służące do produkcji nielegalnych środków, zabezpieczono ponad 12,5 kg mefedronu oraz pieniądze w kwocie

128 800 zł.

Ogółem, od stycznia do końca grudnia 2022 roku podejrzanymi we wszystkich garnizonach policji w całej Polsce stało się 251 stróżów prawa.