Przewodnik dla dzieci po filmowej historii regionu i konkurs plastyczny z nagrodami

Do piątkowego wydania gazety dołączamy specjalny dodatek – przewodnik filmowy dla dzieci od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dowiesz się z niego m.in. jak wyglądały początki kina, kiedy nakręcono pierwsze filmy dźwiękowe oraz na czym polega dubbing.

Zobaczysz też fotosy z filmów, w których „zagrało” nasze województwo, poznasz lokalizację pierwszego kina w Toruniu oraz poczytasz o twórcach Bydgoskiej Szkoły Filmowej. Na przestrzeni lat z Kujawami i Pomorzem związanych było wielu znanych twórców filmowych, np. sławny dokumentalista Kazimierz Karabasz, reżyser Paul Wegener czy kompozytor Kazimierz Serocki.

KONKURS PLASTYCZNY Z NAGRODAMI

W filmową podróż przez województwo kujawsko-pomorskie wyruszysz w towarzystwie Klary i Bartka, dwójki rezolutnych rysunkowych bohaterów. Razem z nimi przyjrzysz się bliżej pracy ludzi związanych z kinem. Dowiesz się też, w jakich festiwalach i warsztatach filmowych warto wziąć udział.

Poza historią kina i filmowymi ciekawostkami w przewodniku będą też na Ciebie czekały szczegóły dotyczące konkursu plastycznego, w którym możesz wziąć udział, jeżeli masz od 5 do 12 lat. Do wygrania atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 5000 złotych – karty podarunkowe do sieci sklepów Smyk.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz w przewodniku Tu jest super, tu jest filmowo! Już 31 maja w gazecie!

Publikacja została przygotowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu