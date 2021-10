Przez powiat inowrocławski przeszła potężna wichura. Łamała gałęzie i drzewa [zdjęcia] Dariusz Nawrocki

W czwartek, 21 października, przez Kujawsko-Pomorskie przeszła potężna wichura. Strażacy co chwilę wzywani byli do usuwania połamanych gałęzi i drzew. W powiecie inowrocławskim do godziny 15.30 interweniowali 47 razy. W Inowrocławiu złamane drzewo przewróciło się na samochód.