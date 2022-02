Przodujemy w statystykach covidowych. Najwięcej zakażeń w województwie kujawsko-pomorskim

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że liczba zachorowań na Covid-19 spada, co świadczy o tym, że mamy za sobą szczyt piątej fali. Niestety, liczba zakażeń rośnie w województwie kujawsko-pomorskim!

- To nie powinno nikogo dziwić - mówi dr n. med. Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych, kierownik oddziału internistyczno-zakaźnego Szpitala Zakaźnego w Bydgoszczy, rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. - Byliśmy jednym z pierwszych województw, które zaczęły ferie zimowe dla naszych dzieci. Wyjeżdżaliśmy na urlopy z rodzinami, a po powrocie z ferii zaczęły się zajęcia szkolne, a dorośli wrócili do pracy, stąd mamy wzrosty zachorowań. Teraz już tak będzie, że raz jedno, raz drugie województwo będzie przodowało, jeśli chodzi o bardzo zakaźny wariant Omikron. Sytuacja będzie zmieniać się jak w kalejdoskopie. Prawie wszyscy będą musieli przechorować wariant Omikron. To zupełnie normalne przy tak zakaźnym potencjale tego wariantu.