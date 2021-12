Przy schodach prowadzących do spichlerza Muzeum Handlu Wiślanego "Flis" w Grudziądzu zdemontowano barierki

Co ustalono? - Przeprowadzona zostanie korekta przebiegu schodów, które w tej chwili wykonane są w strukturze, umożliwiającej ich rozebranie - informuje Karol Piernicki, rzecznik prasowy prezydenta Grudziądza.

Przypomnijmy, że władze Grudziądza przekonywały w swoich wyjaśnieniach że schody przy spichlerzu od strony Wisły to rozwiązanie tymczasowe, a ich konstrukcja jest rozbieralna i można je wykorzystywać w innych miejscach. Koszt wybudowania schodów to ok. 30 tys. zł.