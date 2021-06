Przysięga 83. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Grudziądzu. Po uroczystościach był piknik wojskowy[zdjęcia, wideo]

Dowódca, płk Stańczyk w przemówieniu podkreślał, że służba w WOT to obowiązek wobec lokalnej społeczności. - Dla jej bezpieczeństwa zdecydowaliście się wstąpić w szeregi batalionu. Niech ta chwila zapadnie w waszą pamięć i pomoże wam w żołnierskiej służbie - mówił płk Krzysztof Stańczyk. I apelował: - Bądźcie zawsze gotowi, zawsze blisko do wsparcia lokalnej społeczności województwa oraz ojczyzny.

Płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w skład której wchodzi 83. batalion lekkiej piechoty w Grudziądzu zwracał się do żołnierzy wstępujących w szeregi "terytorialsów":- Jak żołnierze mamy wspólny cel i bardzo ważne zadanie: szkolenie i obrona granic Rzeczpospolitej. W nasze, dowódców ręce społeczeństwo złożyło kredyt zaufania. Oliwkowe berety są już symbolem profesjonalizmu i świadczonej pomocy społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych. Żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej pokazali to podczas zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii wspomagając personel medyczny tutejszego szpitala, służby, administrację cywilną.

W imieniu "terytorialsów" składających przysięgę głos zabrał szeregowy Michał Wsołek: - To jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Złożyliśmy przysięgę oddania i wierności ojczyźnie. Tym samym potwierdziliśmy, aby zawsze być gotowym do niesienia pomocy lokalnej społeczności. Mamy świadomość, że wypowiedziane słowa roty przysięgi to nie tylko zaszczyt, ale zobowiązanie. Zapewniam, ze dołożymy wszelkich starań, by godnie reprezentować i świadczyć o brygadzie, podnosić kwalifikacje i szlifować nabyte podczas szkoleń umiejętności.