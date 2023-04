Puchar Europy Juniorów w judo rozpoczęty. Martyna Glubiak na piątym miejscu w Poznaniu

Trenująca na co dzień w klubie Czarni Bytom Martyna niedawno triumfowała w kategorii -63 kg podczas Pucharu Europy w Sarajewie. Poznańską imprezę rozpoczęła od zwycięstwa w drugiej rundzie nad Holenderką Bo Steffers. Jednak w ćwierćfinale musiała uznać wyższość późniejszej wicemistrzyni, Włoszki Savity Russo. Przez repasaże przeszła jak burza, by w walce o brąz trafić na Holenderkę Esmee Kroon. - To dziewczyna, z którą dwa tygodnie temu wygrałam w półfinale Pucharu Europy w Sarajewie - mówiła Glubiak. - Do tej walki czułam się przygotowana, wiedziałam, co mam robić. Wykonałam dwa ataki, ale niestety w parterze zostawiłam rękę i źle się to skończyło. Wiemy z trenerem, nad czym mamy pracować - dodała po porażce przez ippon.

Blisko strefy medalowej były też Aleksandra Kowalewska (kategoria -70 kg) i Paulina Muszyńska (-78 kg). Jednak obie przegrały repasaże, będące ostatnią rundą przed walkami o brąz. Zostały więc sklasyfikowane na siódmych miejscach. Kowalewska po zaciętej walce uległa Fince Anni-Olivii Narvie. Pojedynek trwał prawie 6 i pół minuty i był jednym z najdłuższych w pierwszym dniu zawodów. - Boli taka przegrana. Ciężko powiedzieć, czego zabrakło. Nie chcę szukać wymówek, to nie był mój dzień. Mam nadzieję, że cztery długie walki zaprocentują na przyszłych turniejach. Teraz odpoczynek od judo i pora na maturę - powiedziała podopieczna mistrza olimpijskiego z Atlanty, Pawła Nastuli.