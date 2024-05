Puchar Tymbarku: Szkoła Podstawowa 14 Toruń ustrzeliła "oczko" i poprawiła swój wyczyn

- Nie musiałem nikogo namawiać do wzięcia udziału w Pucharze Tymbarku, bo dzieci dokładnie wiedzą co to za impreza - mówi Maciej Mazur. - Po ostatniej edycji już dopytywały się kiedy będzie następna. Dla nich to jest mega przeżycie i wielka frajda móc w takich zawodach uczestniczyć. Dzieci z chęcia przychodzą na zajęcia SKS, które prowadzimy. Mimo, że w szkole są klasy o profilu pływackim, to mamy zajęcia z piłki nożnej. Na zajęciach niekiedy jest trudno nad nimi wszystkimi zapanować, ale dogadujemy się i praktycznie wszystko odbywa się bezproblemowo - dodaje.