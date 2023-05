"Puchar Tymbarku" w regionie kujawsko - pomorskim. To była piękna przygoda dla zespołów w kategoriach U-8

- Chłopcy trenują w klubie już od kilku lat - mówi Marek Wysocki , który z Kamilem Tobolskim prowadził zespół w turniejach. - W klubie ich trenerem jest Szymon Konwicki. Widać, że to jest fajna grupa, z sobą bardzo zżyta. Wiedzieli co to za turniej i chcieli w nim wypaść jak najlepiej. Pierwszy mecz nam nie wyszedł, bo przegraliśmy. Było trochę stresu oraz nerwowości, przytrafiały się proste błędy. Od następnego meczu „maszyneria” zaczęła funkcjonować właściwie i każdy z szóstki chłopaków dawał z siebie wszystko. Stąd końcowy sukces - uważa.

Jednym z wydarzeń całego turnieju był gol strzelony przez Janka Stasiaka z połowy boiska w samo okienko. Został wybrany najlepszym graczem tej kategorii wiekowej.

- To duży talent - mówi Wysocki. - Na co dzień trenuje z rocznikiem o rok starszym. Podobnie jak Franek Białooki. Janek bierze przykład ze starszego brata Kuby, który także grał w „Pucharze Tymbarku”, a teraz jest zawodnikiem FASESzczecin i zadebiutował w reprezentacji kadrze U-15. Janek nie kryje, że chciałby iść śladami brata. Na razie jednak wszyscy traktujemy to jako dobrą zabawę, bo to jest najważniejsze, a jeśli przy okazji uda się coś wygrać, to super - dodaje.