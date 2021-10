PupiLove Targi w Bydgoszczy. To wielkie święto miłośników kotów i psów [zdjęcia]

PupiLove Targi to lokalne wydarzenie skierowane do wszystkich właścicieli oraz miłośników psów i kotów. To okazja, by spotkać się bezpośrednio z wieloma producentami akcesoriów i produktów dla czworonogów z różnych stron Polski. Można zobaczyć wyroby niszowe - jak informuje organizator - "często ręcznie wytwarzane, najwyższej jakości, których nie znajdziecie w zwykłych sklepach."