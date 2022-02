Pytamy prokuratora o zabójstwo w Zielonce w gminie Cekcyn

To 42-latka poinformowała swoją sąsiadkę o zdarzeniu, informując ją, że doszło do awantury domowej z jej partnerem.

Na ciele kobiety były powierzchowne rany. Funkcjonariusze przeprowadzili z nią rozmowę, a potem poszli do jej domu. Tam odkryli zwłoki 50-letniego mężczyzny. Kobieta przyznała się do winy. Już po zabójstwie wiadomo było, że cios nożem zadano w okolice serca.

Teraz - po dwóch miesiącach - pytamy Marcina Przytarskiego, prokuratora rejonowego w Tucholi, czy są nowe ustalenia w sprawie. Okazuje się, że śledztwo nie posunęło się do przodu. - Oczekujemy na pisemne opinie - odpowiada prokurator. - Zostały zlecone do zakładu medycyny sądowej. Mamy wstępną opinię - jej treść wynika z protokołu, który prokurator sporządza podczas sekcji zwłok.

Pytamy, czy 42-latka zostanie poddana obserwacji psychiatrycznej. To zależeć będzie od biegłych lekarzy psychiatrów, którzy przeprowadzą badania sądowo-psychiatryczne. Okazuje się, że ich termin nie został jeszcze wyznaczony.